На батарейной горе в Выборге появились информационные стенды с QR кодами

С их помощью можно перейти на сайт туристско-информационного центра, где каждый желающий сможет приобрести экскурсии.

На Батарейной горе в Выборге установили информационные стенды. Об этом сообщила газета "Выборг".

Информационные щиты установлены благодаря центру поддержки предпринимательства Выборгского района. Для реализации этого проекта были выделены средства из регионального бюджета. В программу также входит закупка велосипедов и строительство велопарковки у железнодорожного вокзала.

По словам начальника отдела туризма администрации МО Выборгский район Пётра Фомина, все стенды оснащены QR кодами, с помощью которых можно приобрести экскурсии по городу на сайте туристско-информационного центра Выборга.

Ранее мы сообщили о том, что в комитете финансов Выборгского района полностью обновлен руководящий состав.

Фото: газета "Выборг"