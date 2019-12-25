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На батарейной горе в Выборге появились информационные стенды с QR кодами
Сегодня, 10:39
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Veskathy

На батарейной горе в Выборге появились информационные стенды с QR кодами

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С их помощью можно перейти на сайт туристско-информационного центра, где каждый желающий сможет приобрести экскурсии.

На Батарейной горе в Выборге установили информационные стенды. Об этом сообщила газета "Выборг". 

Информационные щиты установлены благодаря центру поддержки предпринимательства Выборгского района. Для реализации этого проекта были выделены средства из регионального бюджета. В программу также входит закупка велосипедов и строительство велопарковки у железнодорожного вокзала.

По словам начальника отдела туризма администрации МО Выборгский район Пётра Фомина, все стенды оснащены QR кодами, с помощью которых можно приобрести экскурсии по городу на сайте туристско-информационного центра Выборга.

Ранее мы сообщили о том, что в комитете финансов Выборгского района полностью обновлен руководящий состав.

Фото: газета "Выборг"

Теги: выборг, туризм
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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