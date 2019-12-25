Генконсульство Китая в Петербурге передало больнице №20 маски и защитные костюмы

Акция прошла при содействии Комитета по внешним связям Северной столицы.

В Петербурге больница №20 получила от генконсульства Китая маски и защитные костюмы. Отмечается, что соответствующая акция прошла при содействии Комитета по внешним связям города на Неве.

Церемония передачи масок и защитных костюмов состоялась во вторник, 1 декабря. В мероприятии приняли участие заместитель председателя комитета Арби Абубакаров, главный врач больницы Татьяна Суровцева и генеральный консул КНР Ван Вэньли.

В учреждение передали 200 защитных костюмов и медицинских масок.

Ранее мы сообщали о том, что Мурашко озабочен ситуацией с коронавирусом в Петербурге.

Фото:Piter.TV