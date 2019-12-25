Мурашко озабочен ситуацией с коронавирусом в Петербурге

В частности, вопросы вызывает коечный фонд.

Во вторник, 1 декабря, Министерство здравоохранения обеспокоилось ситуацией с коронавирусом в Петербурге Калининградской области. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко.

По словам специалиста, большую часть тревоги вызывает коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Меньше 5% коек свободно в 17 регионах России. Тревожная ситуация сложилась в Петербурге и Калининградской области. Так, например, 29 ноября число свободных коек составило около 7,6%.

Ранее мы писали, что Петербург вернулся на первое место по числу смертей от Covid-19 за сутки.

Фото: Piter.TV