Генконсульство Финляндии предупредило об увеличении срока выдачи виз

Придется ждать дольше из-за госпраздников.

В Генконсульстве Финляндии в Петербурге заявили, что срок ожидания шенгенской визы увеличивается. Это происходит из-за государственных праздников - Дня защитника отечества и Международным женским днем. Об этом представители ведомства рассказали на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

Визовый центр Финляндии не будет функционировать 24 февраля и 9 марта. Генконсульство будет закрыто в эти же даты, а также дополнительно еще 2 марта. Из-за изменения в расписании визы заявителям могут вручить с небольшой задержкой.

Также с конца февраля в консульстве изменится система обработки информации. Из-за этого также увеличатся сроки ожидания.

Ранее Piter.tv писал о том, что получение пятилетней финской визы упростится с 3 февраля.

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