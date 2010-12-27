Генконсульство Эстонии намерено побить рекорд по выдаче виз петербуржцам

За первые девять месяцев 2019 года Эстонию посетила 191 тысяча россиян.

Генконсульство Эстонии намерено побить в 2019 году рекорд по выдаче виз петербуржцам. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

В 2017 году эстонское Генконсульство выдало петербуржцам 60 тысяч виз. Отмечается, что в текущем году специалисты ведомства приняли в три раза больше заявлений.

Также в Генконсульстве заявили, что с начала 2019 года Эстонию посетила 191 тысяча россиян. Самое излюбленное место среди туристов остаётся Таллин. Также петербуржцы часто посещают Валгамаа, Пярну и Ляяне-Вирумаа.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выдача финских виз упала на 20%. Горожане опасаются новых правил выдачи.

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