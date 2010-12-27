В Петербурге выдача финских виз упала на 20%. Горожане опасаются новых правил выдачи 

К настоящему моменту количество виз, выданных с начала года составляет порядка 600 тысяч.

В пятницу, 22 ноября, стало известно о том, что в Петербурге упала выдача финских виз после ужесточения визового режима. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на главу отдела культуры и прессы Генконсульства Финляндии в Петербурге Юсси Палмена.

В ведомстве заявили, что после ужесточения правил в сентябре лишь 19 490 заявлений, тогда как в 2018 году за этот же период 30 487. Отмечается, что в этом месяце спрос стал расти. В Генконсульство обратились 33138 тысячи петербуржцев.

Известно, что количество виз, выданных с начала 2019 года составляет порядка 600 тысяч.

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