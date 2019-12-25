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Инфекционист оценил угрозу пандемии генипавируса
Сегодня, 13:58
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Инфекционист оценил угрозу пандемии генипавируса

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Новую болезнь, способную поражать людей и животных, выявили специалисты из Китая и Сингапура.

Недавно учёные из КНР и Сингапура обнаружили новый вид генипавируса, который заражает как животных, так и людей. О вероятности начала пандемии, аналогичной случая с COVID-19, телеканалу "360" рассказал  врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский.

По словам медика, возбудитель генипавируса относится к эндемичным. Это значит, что он давно распространён среди животных (летучих лис и летучих собак) в определённых регионах. Речь идёт о Юго-Восточной Азии, Китае, Непале и Индии. Людям подобные вирусы передаются ещё с конца ХХ века. Более того, уже зафиксировано несколько вспышек, во время которых заболевание передавалось от человека к человеку. 

Тем не менее, Вознесенский заверил, что угрозы всемирного распространения генипавируса нет. Его обнаружение – лишь часть нормального эволюционного процесса.

Глобальную опасность распространения вируса на всю планету я бы оценил как крайне низкую. Эти заболевания природно очаговые, тесно связаны с ареалом распространения данного вида животных.

Сергей Вознесенский, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук

Ранее мы сообщили о том, что Смольный направит более 250 млн рублей на выплаты пострадавшим от коронавируса медикам.

Фото: Piter.TV

Теги: генипавирус, медицина, мнения, пандемия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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