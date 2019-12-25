За восприятие запахов отвечает ген TAAR5.

Генетические вариации заставили принять вонь тухлой рыбы за запах карамели. Об этом рассказали представители исландской геномной фирмы deCODE Genetics в публикации для издания Current Biology. Иностранцы определили, что ген TAAR5 отвечает за то, реагирует ли человек на запах испорченной рыбы или нет. Роль за этот процесс берет на себя генетическая мутация.

Ген отвечает за восприятие запахов, которые содержат триметиламин. Данное соединение находится в тухлой и ферментированной рыбе. Если человека не отталкивает такой аромат, предположительно, он имеет мутации обонятельного гена. Они делают запахи менее сильными и неприятными.

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