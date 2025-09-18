Генеральный директор Дворца творчества юных объяснила, как найти дело по душе

Особое внимание было уделено вопросам профессионального ориентирования учащихся.

Генеральный директор Дворца творчества юных Мария Катунова сообщила "Петербургскому дневнику" о методах нахождения своего дела и важности мотивации в дополнительном образовании. Она подчеркнула, что современный дворец продолжает традиционное дополнительное образование, привлекающее родителей эффективностью и интенсивностью обучения детей. Важнейшую роль играет семейная поддержка, которая помогает ребенку выбрать интересное занятие и сделать его значимым элементом личного развития.

Кроме того, Катунова отметила значимость раннего выявления склонностей и развитие профессиональных компетенций через дополнительное образование. По её словам, такая деятельность должна приносить удовольствие и способствовать личностному росту ребёнка, хотя не обязательно означает лёгкость процесса. Современные образовательные учреждения предлагают разнообразные пути реализации способностей и возможностей учеников, позволяя детям экспериментировать и выбирать своё направление.

Особое внимание было уделено вопросам профессионального ориентирования учащихся. Руководитель дворца выразила мнение, что серьёзное обсуждение будущих профессий целесообразно начинать лишь с 7-8 классов, поскольку разнообразие современного мира постоянно меняется, и важно формировать не конкретные профессиональные компетенции, а универсальные навыки адаптации и широкие знания.

Среди популярных образовательных направлений выделяются техническая и естественно-научная сферы, изучение истории и этнографии, подготовка к поступлению в престижные учебные заведения города, а также занятия дошкольников. Запись на большинство курсов начинается заранее, однако некоторые группы формируются после прохождения вступительных мероприятий, таких как прослушивания и осмотры, позволяющие определить способности ребёнка и подобрать оптимально подходящую программу.

Фото: Александр Глуз / "Петербургский дневник"