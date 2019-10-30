Генеральная прокуратура заблокировала сайт, разославший фейк о минировании АЭС под Петербургом

Сайты оказались украинскими.

Генпрокуратура России обнаружила украинские сайты, с которых во время голосования по поправкам в Конституцию рассылались фейки об аварии на АЭС под Петербургом, сообщили в ТАСС.

Замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Алексей Жафяров уточнил, что целью таких сообщений было создание панических настроений.

29 июня в концерне "Росэнергоатом" сообщили, что никаких происшествий на Ленинградской атомной электростанции не происходило. Уточняется, что новость о ЧП, которую разослали, имела место в 2015 году.

Ранее мы писали, что в Петербурге Ричард и Рауль "заминировали" 437 магазинов.

Фото: Википедия