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Генеральная прокуратура заблокировала сайт, разославший фейк о минировании АЭС под Петербургом
Сегодня, 19:54
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smirenny

Генеральная прокуратура заблокировала сайт, разославший фейк о минировании АЭС под Петербургом

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Сайты оказались украинскими.

Генпрокуратура России обнаружила украинские сайты, с которых во время голосования по поправкам в Конституцию рассылались фейки об аварии на АЭС под Петербургом, сообщили в ТАСС.

Замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Алексей Жафяров уточнил, что целью таких сообщений было создание панических настроений.

29 июня в концерне "Росэнергоатом" сообщили, что никаких происшествий на Ленинградской атомной электростанции не происходило. Уточняется, что новость о ЧП, которую разослали, имела место в 2015 году. 

Ранее мы писали, что в Петербурге Ричард и Рауль "заминировали" 437 магазинов.

Фото: Википедия

Теги: блокировка сайта, генеральная прокуратура, фейковые сообщения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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