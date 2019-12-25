В Петербурге Ричард и Рауль "заминировали" 437 магазинов 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что в Петербурге Ричард и Рауль "заминировали" Смольный, ФСБ и 437 магазинов. Об этом сообщает Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как оказалось, тревожные сообщения поступили полицейским и силовикам накануне около 16 часов. Неизвестные "доброжелатели" заявили, что некий Ричард собирается взорвать сетевые магазины "Пятерочка" в Петербурге. Во втором письме говорилось о подрыве магазинов "Ашан". В этот раз в роли террориста выступал Рауль.

В итоге специалисты проверили все 437 магазинов Северной столицы. Для этого ведомство задействовало двухсот человек. В итоге взрывчатки не было обнаружено.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге сын избил и ограбил собственную мать.

Фото:pixabay