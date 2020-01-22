Генерал ВС США Милли: ВСУ не удастся выбить российские войска с Украины

В Пентагоне оценили перспективы "полного краха" ВС РФ на СВО.

Вооруженным силам Украины не удастся выбить российские войска с территории Украины. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами по результатам очередного заседания контактной группы по поддержке киевского режима сделал американский председатель комитета начальников штабов ВС США, генерал Марк Милли. Эксперт назвал эту задачу очень трудной для ВСУ. Он уверен в том, что она не будет выполнена в ближайшие пару недель, а "полный крах" российской армии маловероятен в ходе конфликта. Напомним, что российская сторона по указу президента Владимира Путина утром 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Глава государства назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Военная задача, заключающаяся в том, чтобы физически добиться выдворения россиян с Украины, очень сложна. И этого не произойдет в следующие несколько недель, если только не случится полный коллапс российской армии. Марк Милли, генерал США

Глава Комитета начштабов ВС США прогнозирует замедление боевых действий на Украине зимой.

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