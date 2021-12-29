Сергей Кривонос рассказал о заниженной статистике руководства по численности солдат.

Генерал Вооруженных сил Украины, заместитель командующего Силами специальных операций Сергей Кривонос заявил о катастрофе в украинской армии. В эфире местного телеканала "Апостроф" эксперт оценил укомплектованность венных. По имеющейся у него информации, в этом вопросе следует говорить о достижении только 50-60% от обозначенного властями минимума.

Во время войны каждый воин — на вес золота, но государство этим не дорожит…Мы же понимаем, что укомплектованность наших частей не соответствует заявленным цифрам и они, дай бог, если на уровне 50-60%. Сергей Кривонос, генерал ВСУ

Аналитик считает, что украинское руководство армии пытается создать иллюзию полной укомплектованности. В связи с этим ВСУ приходится серьезно занижать штатную численность солдат. Речь идет о том, что вместо сотни человек говорят о необходимой численности в 60. По словам Кривоноса, за последние пять лет из армии уволились с должностей порядка 130 тысяч человек. При этом согласно официальной статистике численность личного состава увеличилась с 210 до 250 тысяч военных.

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Фото и видео: YouTube / Апостроф TV

