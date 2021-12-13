Экс-генерал Кривонос: российские войска дойдут до Киева за шесть часов

Он уверен, что Москва захочет запугать Киев. На определенных участках возле украинской границы сосредоточатся силы, которые при необходимости позволят России пойти в наступление.

Колонна российских войск дойдет до Киева за считанные часы. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил экс-генерал Украины, бывший заместитель командующего Силами специальных операций Сергей Кривонос.

Он озвучил условие капитуляции украинского правительства перед Москвой. По его мнению, российской армии в Киеве для этого будет достаточно. Колонна Вооруженных сил (ВС) России пройдет от города Сумы до столицы Украины маршем за шесть часов. Украинская армия не сможет оказать сопротивление. Также экс-генерал подчеркнул, что Россией будет задействовано высокоточное оружие и авиация "по примеру Югославии конца 90-х".

Кривонос уверен, что Москва захочет запугать Киев. На определенных участках возле украинской границы сосредоточатся силы, которые при необходимости позволят России пойти в наступление.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что войска США отправят в соседние страны, если Россия нападет на Украину.

Видео: Youtube/Україна 24