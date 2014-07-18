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Байден заявил, что войска США отправят в соседние страны, если Россия нападет на Украину
Сегодня, 10:30
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Байден заявил, что войска США отправят в соседние страны, если Россия нападет на Украину

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Об этом он сообщил во время выступления перед журналистами в Уилмингтоне.

Президент США ответил на вопросы журналистов о возможной войне между Россией и Украиной. Он заявил, что военных Соединенных Штатов в случае вооруженного конфликта отправят в соседние страны НАТО. По словам политика, на Украину своих солдат он не намерен перебрасывать. Об этом заявили на портале "ТАСС" в воскресенье, 12 декабря.

Выступление проводилось в Уилмингтоне, где президент Джо Байден проводит выходные. Трансляцию показали на сайте Белого дома.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Кремль считает, что договориться о нерасширении НАТО на восток едва ли удастся.

Видео: Youtube/Washington Post

Фото: Pixabay.com

Теги: байден, вопрос о войне, журналисты, нато, россия и украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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