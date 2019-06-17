Bloomberg: Кремль считает, что договориться о нерасширении НАТО на восток едва ли удастся

В СМИ оценили возможные варианты развития отношений между НАТО и РФ.

Информационное агентство Bloomberg заявило о том, что Кремль считает, что договориться о нерасширении НАТО на восток едва ли удастся. Такое заявление журналисты сделали в авторском материале. В СМИ сослались на собственные источники, близкие к окружению российской администрации президента.

В материале упоминается о том, что лидер Белого дома Джо Байден 8 декабря анонсировал встречу с участием представителей России и стран - участниц НАТО. В мероприятии будут участвовать не менее четырех ключевых союзников США по Североатлантическому военному альянсу. Однако какие именно страны решено задействовать - Вашингтон не стал уточнять.

Известно, что стороны обсудят обеспокоенность Москвы расширением альянса в восточном направлении, а также оценят факторы, которые помогут снизить уровень напряжения на данном фланге. Ранее Владимир Путин предложил Западу предоставить РФ гарантии нерасширения НАТО на восток. Он также требует, чтобы Вашингтон отказался от размещения боевых наступательных систем вооружений около государственной границы.

Bloomberg: Турция не станет воевать с Россией ради Украины.

Фото: Piter.tv

