Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов

В этом процессе очень многое зависит от мастерства сотрудников и их способностей к анализу.

Генерал-майор ФСБ, бывший глава пресс-службы ведомства Александр Михайлов описал процесс вычисления шпионов. Он сделал это в разговоре с радиостанцией Говорит Москва.

По его словам, сведения об информаторе, который находится на территории России, часто приходит из заграничных стран. Рассказывается, что противник стал обладателем такого пакета документов, материалов.

Информации, которая позволяет им сделать какие-то либо политические, либо технологические какие-то выводы. Александр Михайлов, Генерал-майор ФСБ, бывший глава пресс-службы ведомства

Дальше человека начинают искать. В этом процессе, рассказал генерал, очень многое зависит от мастерства сотрудников и их способностей к анализу.

Михайлов отметил, что из-за "кротов" стране может быть нанесён репутационный и технологический ущерб.

Ранее адвокат заявил об отсутствии доказательств вины Сафронова.