Заместитель гендиректора магазина детских товаров подозревается в совращении 13-летней девочки в Петербурге

Они общались с августа прошлого года.

Оперативники уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали подозреваемого в совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Мужчина и пострадавшая познакомились в социальных сетях, сообщила пресс-служба ведомства 30 апреля.

Во вторник, 28 апреля, в полицию обратилась 33-летняя петербурженка. Она рассказала о том, что в конце прошлого года злоумышленник совершил в отношении ее 13-летней дочери действия сексуального характера.

Было установлено, что мужчина переписывался в социальных сетях с подростком с августа 2019-го года. В течение этого времени он неоднократно просил девочку высылать ему фото и видео интимного характера, а затем грозился опубликовать снимки. Также было установлено, что злоумышленник вступил в связь с несовершеннолетней. По данному факту возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 134 УК РФ.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Им является 31-летний мужчина, он работает заместителем гендиректора сетевого магазина по продаже детских товаров.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция задержала жителя Луги, совращавшего собственную дочь.

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