Полиция задержала жителя Луги, совращавшего собственную дочь

С заявлением к правоохранителям обратилась мать девочки.

Вечером среды, 29 апреля, в ОМВД города Луга обратилась местная жительница 1986 года рождения с заявлением о том, что ее муж склонял общую дочь к действиям сексуального характера. Об этом стало известно Piter.TV.

Родители потерпевшей не состоят в разводе, но проживают отдельно последнее три года. Согласно показаниям женщины, безработный отец семейства 1984 года рождения неоднократно склонял собственную дочь подросткового возраста к развратным действиям.

Сотрудники полиции провели задержание подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

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