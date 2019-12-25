В Киришах электрик развратил ребёнка

Преступление совершалось в период с июня по декабрь 2019 года.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 24 апреля в полицию Киришского района с заявлением обратился мужчина 1986 года рождения.

Он сообщил, что электрик, который проводил в его квартире дома №2 по пр. Героев ремонт проводки, неоднократно насиловал его дочь 2011 года рождения. По словам отца, преступление совершалось в период с июня по декабрь 2019 года.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Pixabay