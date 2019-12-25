Полиция в Петербурге разыскивает педофила в кожаном плаще

Он совершал развратные действия в отношении девочки 2004 года рождения.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 11 апреля в полицию обратилась с заявлением женщина.

Она сообщила, что два дня подряд (9 и 10 апреля) у дома №17 по ул. Восстания, неизвестный мужчина совершал развратные действия в отношении её несовершеннолетней дочери 2004 года рождения.

Мать школьницы описала приметы преступника: на вид около 60-65 лет, плотного телосложения, лысый, лицо круглое, был одет в черный длинный кожаный плащ до колен с капюшоном.

Полиция разыскивает преступника.

Ранее мы сообщили, что мигрант совратил 12-летнюю школьницу в отеле Петербурга.

Фото: Pixabay