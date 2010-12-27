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Гендиректор "Зенита" обсудит с Луневым конфликт в аэропорту
Вчера, 23:15
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nadezhda_sib

Гендиректор "Зенита" обсудит с Луневым конфликт в аэропорту

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Санкции относительно футболиста остаются под вопросом.

Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев обсудит с вратарем команды Андреем Луневым конфликт, который произошел утром 12 июня во Внуково. Об этом Медведев сообщил ТАСС

В среду на Лунева составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". В пресс-службе "Зенита" рассказали о том, что ему пришлось заплатить штраф в размере 1000 рублей из-за брани в общественном месте. 

Лунев устроил скандал во Внуково из-за того, что мог опоздать на рейс в Петербург из-за несогласованности действий сотрудников авиакомпании. Он возвращался после матча сборной России против Кипра. Подопечные Черчесова одержали победу с минимальным счетом (1:0), а сам голкипер игру смотрел со скамейки запасных.

Фото: ФК "Зенит"

 

Теги: зенит, конфликт во внуково, лунев, сборная россии, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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