Гендиректор "Северной верфи" Игорь Пономарев покинул должность

В среду, 17 июня, стало известно о том, что гендиректор "Северной верфи" Игорь Пономарев оставил должность. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Отмечается, что Пономарев руководил "Северными верфями" с 2017 года. До этого он занимал должность вице-президента Объединенной судостроительной корпорации, которая занималась военным кораблестроением.
Напомним, что "Северные верфи" входят в состав ОСК.
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Фото:"Северные верфи" / официальный сайт
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