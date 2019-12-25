Гендиректор "Северной верфи" Игорь Пономарев покинул должность

Пономарев руководил верфями с 2017 года.

В среду, 17 июня, стало известно о том, что гендиректор "Северной верфи" Игорь Пономарев оставил должность. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Отмечается, что Пономарев руководил "Северными верфями" с 2017 года. До этого он занимал должность вице-президента Объединенной судостроительной корпорации, которая занималась военным кораблестроением.

Напомним, что "Северные верфи" входят в состав ОСК.

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Фото:"Северные верфи" / официальный сайт