Гендиректор "Метростроя" может стать членом правительства Ленобласти

Предположительно Сергей Харлашкин займется вопросами транспорта.

​​​​​Экс-председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, генеральный директор компании "Метрострой" Сергей Харлашкин может присоединиться к правительству Ленинградской области. Об этом сообщил 47news.

Бизнесмен не давал никаких комментариев по поводу поступившей информации. Предполагается, что в областной администрации он также займется вопросами траспорта.

Напомним, что Харлашкин получил должность руководителя "Метростроя" в конце 2019 года. Тогда состоялся арест бывшего генерального директора Николая Александрова.

Ранее мы рассказали о том, что Петербург и Ленобласть установят единые льготы на проезд в общественном транспорте.

Фото: Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга