  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Гендиректор "Метростроя" может стать членом правительства Ленобласти
Сегодня, 14:20
57
lizapoluda

Гендиректор "Метростроя" может стать членом правительства Ленобласти

0 0

Предположительно Сергей Харлашкин займется вопросами транспорта.

 ​​​​​Экс-председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, генеральный директор компании "Метрострой" Сергей Харлашкин может присоединиться к правительству Ленинградской области. Об этом сообщил 47news.

Бизнесмен не давал никаких комментариев по поводу поступившей информации. Предполагается, что в областной администрации он также займется вопросами траспорта.

Напомним, что Харлашкин получил должность руководителя  "Метростроя" в конце 2019 года. Тогда состоялся арест бывшего генерального директора Николая Александрова.

Ранее мы рассказали о том, что Петербург и Ленобласть установят единые льготы на проезд в общественном транспорте.

Фото: Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии