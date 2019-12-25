Гендиректор Эрмитажа предложил заново отреставрировать Петербург

Во вторник, 10 ноября, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский предложил заново отреставрировать Петербург, сообщило издание "Деловой Петербург".
Историк уточнил, что в городе есть проблемы, оставшиеся от ленинградской школы реставрации, поэтому старые реставрации нужно переделывать. К примеру, Меньшиковский дворец. Его восстанавливали с 1966 по 1981, когда в мире уже появились новые методики.
Председатель КГИОП Сергей Макаров поддержал Пиотровского и отметил, что речь идет об поддержании знаковых объектов, "реставрации и даже иногда об исправлении ошибок, допущенных при предыдущих реставрациях…".
Ранее мы писали, что глава КГИОП рассказал, сколько Петербург тратит ежегодно на реставрацию памятников.
Фото: Piter.TV
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