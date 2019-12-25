Глава КГИОП рассказал, сколько Петербург тратит ежегодно на реставрацию памятников

Чиновник также прокомментировал проблемные работы в консерватории.

Глава КГИОП Сергей Макаров рассказал, что Петербург ежегодно тратит на реставрацию объектов-памятников порядка 6-7 млрд рублей. Об этом чиновник заявил в ходе пресс-конференции ТАСС.

Как выразился Макаров, около трех миллиардов рублей тратится "по линии КГИОП", но комитет является не единственным заказчиком. Вклад города по всем остальным пунктам как раз и составляет упомянутую сумму. Чиновник выразил надежду, что эта сумма будет увеличиваться. В реставрации объектов, напомнил Макаров, участвуют и частные инвесторами: вместе с частными инвестициями в 2018 году было потрачено на реставрации свыше 20 млрд рублей.

Также чиновник отметил, что город может столкнуться с уменьшением количества профессиональных реставраторов, поскольку пандемия и вытекший из нее кризис не даст полноценно оплачивать их труд.

Я предвижу отток профессиональных кадров, если будут проблемы с финансированием на объектах, но Петербург сможет с этой ситуацией справится. Сергей Макаров

Также в ходе конференции чиновник высказался насчет проблемной консерватории имени Римского-Корсакова. По его словам, здание планируется отреставрировать в разумные сроки, к 2024-2025 году, хотя частая смена подрядчиков и проектных решений переросли в "беду". Макаров отметил, что не считает консерваторию сложным объектом, требующим повышенного внимания: специалисты смогут приступить к работам после корректировки проектной документации.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти будет разработан проект реставрации кирхи св. Марии Магдалины в Приморске.

Фото: Piter.TV