Гендиректор BIOCAD: Вирус не заинтересован убивать своего хозяина

По мнению предпринимателя, нет смысла делить вирус на "европейский" и "азиатский" – это один и тот же вирус.

Генеральный директор "Биокад" Дмитрий Морозов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что нельзя делить коронавирус на "европейский" и "азиатский" – это один и тот же вирус, циркулирующий по многим континентам. К тому же, накапливаемые мутации не являются системными.

По мнению Морозова, вирус не заинтересован убивать хозяина, он приспосабливается к жизни в организме людей, хотя попал к нам из дикой природы. Мутации, которые происходят, направлены на то, чтобы сам вирус создавал меньше плохих последствий и мог распространяться дальше.

Предприниматель уточнил, что пока не было замечено "суперзлых" и значащих мутаций: вирус адаптируется, это обычный эволюционный процесс.

Напомним, что BIOCAD – российская биотехнологическая компания, занимающаяся исследованием, разработкой, производством и дистрибуцией фармацевтической и биофармацевтической продукции.

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Фото: Piter.TV