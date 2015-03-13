Гендира строительной компании из Ленобласти посадили на три года

Он повинен в нарушении правил безопасности на предприятии, которое повлекло за собой взрыв и гибель трех работников.

Генеральному директору строительной компании "Дидал-СК" вынесли приговор о лишении свободы на три года за нарушение правил безопасности на предприятии, после которого произошел взрыв, унесший три жизни, – сообщают в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

Суд получил доказательства того, что в мае 2023-го года гендир компании поручил не прошедшим обучение сотрудникам проведение сварочных работ. В результате на предприятии произошел взрыв и возгорание, повлекшие тяжелые травмы у одного работника и гибель трем другим.

Неосторожному руководителю инкриминируют 216-ю статью УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении технически опасных работ, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть более двух лиц). Суд вынес ему приговор в виде лишения свободы на три года с последующим запретом на деятельность, связанную с обеспечением безопасности труда, еще на два года.

Ранее мы рассказывали, что в результате нарушения правил безопасности на ледоколе несколько работников получили ожоги.

Фото: Piter.TV (создано при помощи Fusion Brain)