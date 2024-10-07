Петербургского инженера ожидает суд за нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека

Находясь за рулем погрузчика, при разгрузке из грузового автомобиля панельных блоков, мужчина при движении задним ходом наехал на бордюрный камень, из-за чего с вил погрузчика упали панельные блоки.

В Приморском районе Петербурга инженер предстанет перед судом за нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в районной прокуратуре.

По версии следствия, 20 декабря 2024 года 58-летний инженер коммерческой организации, находясь на рабочем месте на Коломяжском проспекте, достоверно зная об отсутствии у него права управления самоходными машинами, решил оказать помощь сотрудникам при выполнении разгрузочных работ. Находясь за рулем погрузчика, при разгрузке из грузового автомобиля панельных блоков, мужчина при движении задним ходом наехал на бордюрный камень, из-за чего с вил погрузчика упали панельные блоки. В результате чего 40-летний рабочий был зажат между блоками и прицепом грузового автомобиля. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv