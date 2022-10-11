Генассамблея ООН отказалась от тайного голосования по референдумам

Ранее решение председателя ГА ООН опротестовал Василий Небензя.

Генеральная Ассамблея ООН отказалась от тайного голосования по западной резолюции, в которой страны хотят не признавать результаты проведенных на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, народных референдумов. На заседании 77-ой сессии ГА Всемирной организации делегаты подтвердили, что итоги будут внесены в отчет. "За" резолюцию было отданы голоса 107 стран, "против" - 13, а воздержались от высказывания своей позиции еще 39 стран.

Генассамблея будет принимать решение по резолюции путем голосования с занесением итогов в отчет о заседании. Чаба Короши, председатель ГА ООН

Напомним, что Албания поставила на голосование свое предложение провести открытое голосование по резолюции. Василий Небензя заявил на сессии о том, что Москва при этом пока не выдвигала предложения о тайном голосовании, но собирается это сделать.

Небензя прокомментировал решение об открытом голосовании по референдумам.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций