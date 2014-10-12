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Стали известны самые интересные места для пикника в Петербурге
Сегодня, 17:55
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Стали известны самые интересные места для пикника в Петербурге

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Список составил вице-губернатор города Борис Пиотровский. 

Стало известно, куда можно отправиться на пикник в Петербурге. Лидером в списке оказался парк 300-летия. Подборку составил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своем tg-канале.

Еще одним популярным местом для отдыха с друзьями и родными можно назвать Московский парк Победы на Кузнецовской улице, 25. Здесь можно спрятаться от палящего солнца в тени деревьев. 

Уютно посидеть с друзьями на пледе с лимонадами предлагают в Таврическом саду. Здесь же можно покататься на велосипеде, покормить уток, погреться на солнце.

Встретиться с семьей и устроить пикник будет приятно в парке Александрино. В этом массиве часто встречаются белочки, которые с радостью разделят с петербуржцами стол, поэтому рекомендуется взять с собой орешки.

Пятерку в рейтинге Пиотровского замыкает Приморский парк Победы. Горожанам предлагают покататься на самокатах, понаблюдать за жителями, которые катаются на аттракционах, или просто посидеть в беседке и послушать пение птиц.Рядом с парком находится зоопарк.

Ранее на Piter.tv: стало известно, каким будет начало июля в Петербурге.

Фото:  Pexels

Теги: куда сходить, отдых, пикник в петербурге, туризм
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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