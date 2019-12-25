Где платно пройти тест на коронавирус в Петербурге и Москве

Частные клиники предлагают платно сделать тест на коронавирус. Мы сравнили условия проведения тестов в различных лабораториях.

Из-за массового распространения коронавируса COVID-19 в России и мире частные лаборатории начали тестировать население на этот тип инфекции. Пройти тест может любой желающий без симптомов ОРВИ. Анализ проводят только для граждан, которые не посещали страны из группы повышенного риска и не общались с прибывшими из этих государств. Для прохождения анализа необходимо предъявить паспорт.

Сдать тест на коронавирус в Петербурге

С 26 марта проводить тест начала компания "Хеликс", прежде чем сдать здесь анализ, необходимо записаться. Сотрудники проводят тест в специальной защите, при положительном результате данные передадут в Роспотребнадзор. Результаты исследования будут готовы через сутки, стоимость анализа – 900 рублей. В Петербурге работает 14 диагностических центров, где делают подобный анализ. Однако ждать придется долго: мы пытались дозвониться в течение получаса, чтобы записаться, оператор так и не взял трубку.

Пока это единственная компания в Петербурге, которая платно делает тесты на коронавирус.

Провериться на коронавирус в Москве

Жителей Москвы, желающих провериться на коронавирусную инфекцию, "Хеликс" готов принять в пяти диагностических центрах. Адреса можно узнать на сайте компании.

В Москве и Московской области анализ также можно сдать в центрах медицинской лаборатории "Гемотест". Посетителей принимают только в лабораторных отделениях, без записи, в порядке общей очереди. Стоимость услуги – 1490 рублей, результат будет готов через два дня.

В столице группа компаний "Медси" начала брать материалы для диагностики коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19. Стоимость теста в клинике – 2000 рублей, при вызове медсестры на дом – 5050 рублей. Результаты будут готовы спустя 3 суток с момента взятия мазка. При этом сделать тест в "Медси" можно при наличии симптомов ОРВИ.

Кто планирует проводить тест на коронавирус

Компания Invitro сообщила, что в ближашее время начнет проводить тесты на коронавирус. Там уже перестали принимать людей с признаками ОРВИ. Однако подробности анализа в данных медицинских центрах остаются неизвестными.

Клинико-диагностические лаборатории KDL опубликовали на сайте, что "готовы предоставить производственные мощности и силы сотрудников для тестирования на коронавирус (COVID-2019) проб пациентов, обратившихся в медицинские учреждения страны". Однако в самих лабораториях делать платно тест на вирус не планируют из-за сомнительных результатов.

Отрицательный результат теста сегодня не гарантирует того, что по пути из лаборатории домой вы не встретились с вирусом. Учитывая, что стандартный инкубационный период составляет 5 дней, то подозревать начало вирусовыделения мы можем с 5-го дня от потенциального контакта. Готовы ли вы "для спокойствия" делать тест каждые 5 дней, снова ехать в транспорте и стоять в очереди в офис лаборатории, каждый раз "обнуляя" свой карантин? Клинико-диагностические лаборатории KDL

Ранее мы писали, в каких больницах и поликлиниках Петербурга бесплатно можно провериться на коронавирус. Список предложил городской Комитет по здравоохранению.