В Петербурге открылся шашлычный сезон: где можно жарить мясо без риска штрафа

Шашлык – отличная традиция, но только если жарить его по правилам.

С наступлением тёплой погоды и майских праздников в Санкт-Петербурге традиционно стартовал шашлычный сезон. Однако городские власти напоминают, что приготовление мяса на открытом огне разрешено только в специально оборудованных зонах, которых в этом году подготовлено более 40.

Районы с оборудованными площадками для барбекю: Курортный, Выборгский, Приморский, Красносельский, Петродворцовый. Об этом сообщает СПб ГКУ "Курортный лесопарк".

Где можно жарить шашлыки в Петербурге

Ранее Piter.TV сообщал, что "шашлычные дроны" не будут шпионить за россиянами на природе.

Фото: ВКнотакте / СПб ГКУ "Курортный лесопарк".