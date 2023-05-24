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В Петербурге открылся шашлычный сезон: где можно жарить мясо без риска штрафа
Сегодня, 12:57
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В Петербурге открылся шашлычный сезон: где можно жарить мясо без риска штрафа

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Шашлык – отличная традиция, но только если жарить его по правилам.

С наступлением тёплой погоды и майских праздников в Санкт-Петербурге традиционно стартовал шашлычный сезон. Однако городские власти напоминают, что приготовление мяса на открытом огне разрешено только в специально оборудованных зонах, которых в этом году подготовлено более 40.

Районы с оборудованными площадками для барбекю: Курортный, Выборгский, Приморский, Красносельский, Петродворцовый. Об этом сообщает СПб ГКУ "Курортный лесопарк".

Где можно жарить шашлыки в Петербурге

Ранее Piter.TV сообщал, что "шашлычные дроны" не будут шпионить за россиянами на природе.

Фото: ВКнотакте / СПб ГКУ "Курортный лесопарк".

Теги: шашлыки, шашлычный сезон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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