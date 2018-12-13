Газпром запатентовал название стадиона на Крестовском острове

Арена носила название "Санкт-Петербург" до первых числе декабря прошлого года.

ПАО "Газпром" запатентовало название стадиона "Газпром-Арена" в Петербурге. Об этом рассказал "Интерфакс" со ссылкой на материалы компании.

Свидетельство зарегистрирован в Госреестре товарных знаков и знаков обслуживания в декабре 2018 года.

Арена носила название "Санкт-Петербург" до первых чисел декабря прошлого года. После она стала именоваться никак иначе, как "Газпром Арена". Как объяснила пресс-служба "Зенита", переименование связано с тем, что объект по концессии перешел футбольному клубу на 49 лет.

В начале мая "Газпром-арена" окрасилась в золотой цвет в честь чемпионства "Зенита".

Фото: Газпром Арена/ВК