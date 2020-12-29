"Дочка" Газпрома подала заявку на строительство в Петербурге новых офисов

Строительство может начаться уже в феврале 2021 года.

В Петербурге "дочка" Газпрома намерена построить новые офисы для структур компании. Здания могут построить на трех участках на Синопской набережной.

Соответствующую территорию намерены арендовать до 2060 года. В новых офисах появятся 200 новых рабочих мест. Строительство намерены начать в феврале 2021 года.

Также офисный центр может появиться на территории Центральной ТЭЦ. Этот участок арендуют до 2063 года. В здании будут открыты 400 вакансий.

Ранее мы сообщали о том, что суд отказался признать реконструкцию "Дома Басевича" незаконной.

Фото: Piter.TV