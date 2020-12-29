"Дочка" Газпрома подала заявку на строительство в Петербурге новых офисов

В Петербурге "дочка" Газпрома намерена построить новые офисы для структур компании. Здания могут построить на трех участках на Синопской набережной.
Соответствующую территорию намерены арендовать до 2060 года. В новых офисах появятся 200 новых рабочих мест. Строительство намерены начать в феврале 2021 года.
Также офисный центр может появиться на территории Центральной ТЭЦ. Этот участок арендуют до 2063 года. В здании будут открыты 400 вакансий.
Ранее мы сообщали о том, что суд отказался признать реконструкцию "Дома Басевича" незаконной.
Фото: Piter.TV
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