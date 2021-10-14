Газовый баллон взорвался на крыше многоэтажки в Ижевске

Информации о пострадавших нет.

Газовый баллон взорвался на крыше жилого многоэтажного дома в Ижевске. Об этом сообщили представители экстренных служб Удмуртии. Инцидент зафиксирован во время проведения ремонтных работ. В социальных сетях появились кадры с возгоранием. на кадрах видно, что кровлю охватило пламя, а вокруг слышатся хлопки. Сейчас ответственные лица устанавливают причины произошедшего.

В 13:41 поступила информация о пожаре на кровле многоквартирного жилого дома в Ижевске на ул. Машиностроителей. В результате ремонтных работ произошла разгерметизация газового баллона. пресс-служба ГУ МЧС

Пламя ликвидировано в 13:52 по местному времени. Никто не пострадал.

Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до четырех.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

