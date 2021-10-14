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Газовый баллон взорвался на крыше многоэтажки в Ижевске

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Информации о пострадавших нет.

Газовый баллон взорвался на крыше жилого многоэтажного дома в Ижевске. Об этом сообщили представители экстренных служб Удмуртии.  Инцидент зафиксирован во время проведения ремонтных работ. В социальных сетях появились кадры с возгоранием. на кадрах видно, что кровлю охватило пламя, а вокруг слышатся хлопки. Сейчас ответственные лица устанавливают причины произошедшего.

В 13:41 поступила информация о пожаре на кровле многоквартирного жилого дома в Ижевске на ул. Машиностроителей. В результате ремонтных работ произошла разгерметизация газового баллона.

пресс-служба ГУ МЧС 

Пламя ликвидировано в 13:52 по местному времени. Никто не пострадал.

Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до четырех.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости
 

Теги: взрыв, газовый баллон, гу мчс, ижевск, многоэтажка, удмуртия
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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