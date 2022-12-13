В Ленобласти завершено строительство 11-ти газопроводов общей протяжённостью 37,2 км

Новые сооружения обеспечат подачу топлива к домам более 1,5 тыс. жителей 6-ти районов региона.

В Ленинградской области закончили строить 11 распределительных газопроводов. Общая протяжённость сооружений составляет 37,2 км. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47-ого региона.

Новые объекты позволят обеспечить топливом более 1,5 тыс. жителей 6-ти районов: Гатчинского, Тосненского, Волховского, Лужского, Ломоносовского и Волосовского. Затем газопроводы будут подведены к частным домохозяйствам. В данный момент проходит приём заявок и заключение договоров на догазификацию.

Первые очереди распределительных газопроводов появились в деревнях Мины и Меньково (Гатчинский район), посёлках Ропша (Ломоносовский район) и Кикерино (Волосовский район), а также в посёлке Тельмана, деревнях Ретюнь, Большие Колпаны, Малое Верево, Ерзуново, Глобицы и Вындин.

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Фото: Правительство Ленобласти