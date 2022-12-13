Петербург удовлетворил 1289 заявок на доведение газопроводов до домовладений

Собственники, подавшие заявки до декабря 2022 года, получили техническую возможность подключения к внутридомовым сетям.

В Северной столице было подано 1289 заявок на доведение газопроводов до границ домовладений. Все они были одобрены. Об этом сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на совещание губернатора Петербурга Александра Беглова с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

В ходе мероприятия представители власти рассмотрели проект социальной газификациии в городе.

Как подчеркнул глава города, общий уровень газификации в Северной столице уже достиг 95,4%.

За год Смольному удалось поручение президента Владимира Путина о бесплатном проведении газопроводов до границ домовладений. Все собственники, подавшие заявки до декабря 2022 года, получили техническую возможность подключения к внутридомовым сетям.

Ранее мы сообщили о том, что на строительство школ в Петербурге в 2023–2025 годах выделят более 9 млрд рублей.

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