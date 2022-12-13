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На строительство школ в Петербурге в 2023–2025 годах выделят более 9 млрд рублей
Сегодня, 13:57
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На строительство школ в Петербурге в 2023–2025 годах выделят более 9 млрд рублей

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50% средств городу передадут в рамках реализации нацпроекта "Образование".

В 2023-2025 г.г. на строительство школ в Северной столице будет выделено более 9 млрд руб. из федеральной и региональной казны, причём 50% от этой суммы будет получена в рамках реализации национального проекта "Образование". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Соглашение с Минпросвещения на предоставление средств подписано губернатором города Александром Бегловым. Кроме того, средства добавят на обновление школьного оборудования в рамках нацпроекта "Цифровая образовательная среда" (323 млн рублей) и создание центров "IT-куб" для школьников (124,7 млн рублей).

Кроме того, 2,33 млрд рублей будут направлены на проведение чемпионата по профессиональному мастерству на территории Северной столицы.

Ранее мы сообщили о том, что почти 9 млрд рублей получит Петербург на строительство и реконструкцию дорог.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, соцобъекты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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