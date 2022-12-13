На строительство школ в Петербурге в 2023–2025 годах выделят более 9 млрд рублей

50% средств городу передадут в рамках реализации нацпроекта "Образование".

В 2023-2025 г.г. на строительство школ в Северной столице будет выделено более 9 млрд руб. из федеральной и региональной казны, причём 50% от этой суммы будет получена в рамках реализации национального проекта "Образование". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Соглашение с Минпросвещения на предоставление средств подписано губернатором города Александром Бегловым. Кроме того, средства добавят на обновление школьного оборудования в рамках нацпроекта "Цифровая образовательная среда" (323 млн рублей) и создание центров "IT-куб" для школьников (124,7 млн рублей).

Кроме того, 2,33 млрд рублей будут направлены на проведение чемпионата по профессиональному мастерству на территории Северной столицы.

Ранее мы сообщили о том, что почти 9 млрд рублей получит Петербург на строительство и реконструкцию дорог.

Фото: Piter.TV