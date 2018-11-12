Производители снизят в них количество сахара.

Газированные напитки в России могут стать менее сладкими. Об этом сообщили "Ведомости". PepsiCo и Coca-Cola будут добавлять в напитки меньше сахара. Спрос на низкокалорийную продукцию в стране стремительно растет. Производители и импортеры решили на добровольной основе взять на себя новые обязательства. Днем 4 декабря они подпишут Кодекс по снижению содержания сахара в напитках в среднем на 10%. Этот показатель будет достигнут ближе к 2024 году

Также в России появятся напитки в упаковках менее 500 мл. На этикетках будут указывать понятный для потребителя состав. К соглашению также подключатся "Черноголовка", Холдинг Аква", СПБН, "Боржоми Россия". Компании хотят донести мысль о том, что употребление газировки не навредит здоровью, если принимать ее в умеренных количествах.

Ранее Piter.tv писал о том, что российские дети едят много сахара.

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