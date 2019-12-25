Лаборатория аккредитована Организацией по по запрещению химического оружия.

Газета Figaro рассказала о проверке анализов Алексея Навального во Франции. Биоматериалы политика проверяли в лаборатории в Буше в департаменте Эсон. Это север центральной части Франции.

Отмечается, что эта лаборатория аккредитована Организацией по по запрещению химического оружия. Изучение анализов Навального проходило под руководством Главного управления вооружения.

Мы провели анализы, которые подтвердили использование нейротоксичного вещества. цитата из сообщения Минобороны Франции

Ранее в ФБК заявили о намерении Навального временно остаться в Германии.

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