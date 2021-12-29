Газета El Pais опубликовала ответы США и НАТО по гарантиям безопасности

Документы маркированы Киевом и Мадридом.

Испанская газета Pais утверждает, что в ее распоряжении появился конфиденциальный ответ Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности, который был передан на прошлой неделе. Документы были опубликован на сайте издания. Они маркированы Киевом и Мадридом.

Из предоставленных материалов следует, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой вопросы о создании механизма для неразмещения крылатых ракет Tomahawk в Румынии и Польше, о взаимных обязательствах по ограничению развертывания наступательного вооружения и сил на Украине, а также о воздержании от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.

Кроме того, Москве предлагается создать альтернативное СНВ-3 соглашение, принять дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе, а также дать доступ российским инспекциям к объектам противоракетной обороны в Румынии в обмен на осмотр объектов РФ.

Отмечается, что позиция американского правительства заключается в том, что прогресс по этим разоружения и двустороннего доверия может быть достигнут только в условиях "деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины".

При этом НАТО заявила, что не хочет конфронтации с Москвой, однако не собирается идти на компромисс по принципиальным для нее вопросам.

Напомним, 17 декабря 2021 года Москва опубликовала проекты договора с Вашингтоном и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В них российская сторона настаивает на юридических гарантиях нерасширения Североатлантического альянса на восток, отказе присоединения к блоку Украины, а также от создания военных баз на территории постсоветских государств.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты проигнорировали принципиальные озабоченности России по гарантиям безопасности.

Фото: Instagram / nato