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Гаврилов: США все сильнее втягивают Европу в конфликт на Украине

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По его словам, Вашингтон сваливает на страны Европы ответственность за продолжение и финансирование конфликта.

Соединенные Штаты все сильнее втягивают Европу в конфликт на Украине. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, Вашингтон сваливает на Европу ответственность за продолжение и финансирование конфликта. Гаврилов отметил, что европейским странам уже нечего поставлять киевским властям, но это не мешает США делать их ответственными за происходящее.

Ранее мы сообщали, что Белый дом не обсуждает с Конгрессом отдельные законопроекты по помощи Украине и Израилю.

Видео: Одноклассники / Вести

Теги: европа, константин гаврилов, сша, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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