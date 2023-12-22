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Гаврилов: Нуланд прибыла в Киев для оценки ситуации с конфликтом Зеленского и Залужного

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Дипломат прокомментировал поездку сотрудницы Госдепа США на Украину.

Заместитель американского государственного секретаря по политическим делам Виктория Нуланд прибыла с рабочим визитом в Киев для того, чтобы оценить ситуацию с конфликтом, происходящим между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Такое мнение огласил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по теме военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24". Дипломат заметил, что представительница Госдепа США не намерена мирить политика и военнослужащего.

Не зря Нуланд прилетела, по-видимому, с этим разбираться и выяснить обстановку, а что вообще происходит, чем это все может закончиться. <...> Я думаю, именно разборки. Будут оценивать ситуацию американцы, к чему все это ведет, будут вестись беседы.

Константин Гаврилов, дипломат РФ

Дипломат считает, что у Виктории Нуланд нет задачи примирить Зеленского и Залужного, потому что противостояние между ними зашло слишком далеко.

Гаврилов: США уже поставляли на Украину снаряды GLSDB, у РФ есть средства борьбы с ними.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: валерий залужный, виктория нуланд, владимир зеленский, госдеп, константин гаврилов, рабочая поездка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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