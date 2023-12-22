Гаврилов: США уже поставляли на Украину снаряды GLSDB, у РФ есть средства борьбы с ними

Дипломат оценил влияние новой поставки от США для ВСУ на ситуацию на поле боя.

Американская администрация уже поставляла на Украину высокоточные управляемые реактивные снаряды GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальностью полета до 150 километров. В России не беспокоятся об этой военной помощи киевскому режиму, так как у военнослужащих есть средства борьбы с данным западным оружием. Такое мнение огласил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по теме военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24". Дипломат оценил слова заместителя государственного секретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что указанные боеприпасы уже направляются в зону боевых действий.

Вот Нуланд приехала и гордо объявила, что они поставляют GLSDB. Да, эффективное, хорошее оружие, только они его уже посылали. Мы нашли уже средства противоборства с этой системой, этим нас особо не удивишь. Константин Гаврилов, дипломат

Гаврилов назвал цель учений НАТО Steadfast Defender.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live