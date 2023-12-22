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Гаврилов: США уже поставляли на Украину снаряды GLSDB, у РФ есть средства борьбы с ними

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Дипломат оценил влияние новой поставки от США для ВСУ на ситуацию на поле боя.

Американская администрация уже поставляла на Украину высокоточные управляемые реактивные снаряды GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальностью полета до 150 километров. В России не беспокоятся об этой военной помощи киевскому режиму, так как у военнослужащих есть средства борьбы с данным западным оружием. Такое мнение огласил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по теме военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24". Дипломат оценил слова заместителя государственного секретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что указанные боеприпасы уже направляются в зону боевых действий.

Вот Нуланд приехала и гордо объявила, что они поставляют GLSDB. Да, эффективное, хорошее оружие, только они его уже посылали. Мы нашли уже средства противоборства с этой системой, этим нас особо не удивишь.

Константин Гаврилов, дипломат

Гаврилов назвал цель учений НАТО Steadfast Defender.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: glsdb, константин гаврилов, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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