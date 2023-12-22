Гаврилов назвал цель учений НАТО Steadfast Defender

Дипломат прокомментировал деятельность альянса на Восточном фланге Европы.

Военные учения НАТО Steadfast Defender нацелены не на защиту, а на прощупывание почвы для возможных провокаций в отношении Москвы. Такое мнение огласил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по теме военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24". Дипломат уточнил, что на этот раз Североатлантический альянс собрал на маневрах порядка 90 тысяч солдат и офицеров, а также боевую технику. Переброска средств ведется на восточном направлении. Таким образом военнослужащие имитируют "защиту" Сувалковского коридора, который соединяет между собой Польшу и Литву.

Мы охарактеризовали это как совершенно очевидную провокацию, как затачивание альянса не на защиту, а фактически на прощупывание почвы для возможных провокационных действий. Константин Гаврилов, глава делегации РФ в Вене

Гаврилов: Германия может поставить Украине ракеты Taurus.

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