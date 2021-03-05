Гаврилов: Германия может поставить Украине ракеты Taurus

Германия может поставить киевскому режиму дальнобойные крылатые ракеты Taurus собственного производства, но эти военные поставки не переломят ход регионального конфликта, так как Россия способна противодействовать такому оружию. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Эксперт уточнил, что "Таурус" будут запускаться только с самолета, так как ракеты не имеют подвесок. Для выполнения задач могут быть приспособлены воздушные средства F-16 и Су-24.
Я думаю, да. Ведь, понимаете, они же не от хорошей жизни начали поставлять обедненный уран, кассетные боеприпасы. И этих Taurus 600 штук, из них боеспособные - 150, немцы сами уже боятся передавать, но, я думаю, какую-то часть они вполне могут передать.
Константин Гаврилов, дипломат России
Российски й дипломат уточнил, что в сегодняшних условиях страны коллективного Запада все же находятся "трезвые головы, генералы", которые четко дают понять коллегам о том, что Запад проиграл в конфликте в вопросах логистики и "войне тылов".
Гаврилов заявил, что Трюдо не извинился за эсэсовца перед русскими.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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