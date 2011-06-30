Константин Гаврилов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо публично извинился за приглашение украинского эсэсовца в парламент перед всеми, но не перед русскими. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал руководитель российской делегации на переговорах по вопросам контроля над вооружениями и вопросам оборонной безопасности в Вене Константин Гаврилов.

К вечеру Трюдо извинился перед всеми, перед, я не знаю, убитыми собаками в ходе войны, но не перед русскими. Это принципиальная позиция. Все это цинизм высшей степени, все это объясняется откровенной и явной русофобией. Все они хотят пересмотреть итоги Второй мировой войны. Константин Гаврилов, дипломат РФ

Напоним, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца в парламенте страны. Ранее на заседании законодателей в честь визита лидера киевского режима Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка. Его представили как ветерана борьбы против русских. Однако на самом деле иностранец оказался украинским карателем-националистом.

Танки Abrams и Leopard уступают российским Т-80, считает дипломат.

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