Константин Гаврилов рассказал о том, что российские танки лучше по параметрам, чем зарубежные.

Американские и немецкие танки Abrams и Leopard уступают российским Т-80. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал руководитель российской делегации на переговорах по вопросам контроля над вооружениями и вопросам оборонной безопасности в Вене Константин Гаврилов. Специалист пояснил, что иностранная техника хуже по техническим характеристикам, чем отечественные модели.

Танки - такие же обычные коробки, снаряженные оружием. Abrams и Leopard мало чем отличаются, они даже хуже, чем наши Т-80, военные это знают. Константин Гаврилов, дипломат

Напомним, что днем 25 января правительство Германии заявило о том, что приняло решение передать для ВСУ немецкие танки Leopard 2. Этому предшествовало сильно возросшее общественное давление со стороны представителей правительственных партий на кабинет министров канцлера Олафа Шольца.

Дипломат считает, что Запад переходит на новый уровень противостояния.

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