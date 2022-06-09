Гаврилов: Москва немедленно ответит в случае применения Киевом дальнобойных систем по РФ

Дипломат рассказал об обеспокоенности поставками HIMARS на Украину.

Председатель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам стратегической безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заметил, что Москва немедленно ответит в случае применения Киевом дальнобойных систем по территории и объектам в РФ. Соответствующей информацией дипломат поделился в эфире телеканала "Россия-24". Он оценил реакцию Кремля на атаку РСЗО американского производства со стороны Украины.

Особый упор мы сделали на поставку дальнобойных гаубиц и РСЗО HIMARS, которые угрожают безопасности не только Донбасса, но и РФ. Мы четко заявили позицию России. Константин Гаврилов, дипломат РФ

Россия четко дала понять международным коллегам о том, что в случае атаки территории РФ ракетами РСЗО, будет наноситься ответный удар по центрам принятия военных решений на Украине. По словам Гаврилова, уже сейчас на пространстве Даркнета можно найти предложения о реализации "Джавелинов", которые Украина получила от США. По мнению эксперта, такие сделки не проходят без участия или помощи военно-политического руководства киевского режима.

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Фото и видео: Одноклассники / Россия 24

